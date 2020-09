Grote regionale verschillen coronaboetes: Gelderland-Zuid opvallend streng

Hubert Bruls

In de top-3 gemeenten liggen er twee in de veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Dat is opvallend: de voorzitter van deze veiligheidsregio is Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen. Hij is ook voorzitter van het Landelijk Veiligheidsberaad, dat de samenwerking tussen veiligheidsregio's bevordert en een grote rol bij de aanpak van het coronavirus.

Het is aan de de veiligheidsregio om te bepalen in hoeverre er ingezet wordt op handhaving van de coronaregels. De burgemeesters zijn verantwoordelijk voor de handhaving in hun gemeente. De ene burgemeester is een stuk strenger dan de andere.