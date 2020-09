Doodsbedreigingen voor verpleeghuis na oproep Viruswaarheid: 'Zo heftig, maar we doen geen aangifte'

Het personeel van het Goirlese woonzorgcentrum Guldenakker werd twee weken geleden bestookt met dreigtelefoontjes. Die kwamen binnen nadat Willem Engel, de voorman van 'Viruswaarheid', het telefoonnummer van het woonzorgcentrum had gedeeld. Er werd opgeroepen het verzorgingstehuis te bellen omdat het weer op slot moest vanwege een corona-uitbraak.

Viruswaarheid, een actiegroep die tegen de coronamaatregelen is, laat in een reactie weten dat ze niet willen oproepen tot haat. Ze kondigen meer acties aan. Het nieuws over het verzorgingstehuis komt nu pas naar buiten, omdat Willem Engel vanwege zijn betrokkenheid bij de actie #ikdoennietmeermee deze week weer veelvuldig in het nieuws is.

'Heel vervelend, maar geen aangifte'

Kaat van der Weide van het verzorgingstehuis kreeg zelf meerdere doodsbedreigingen binnen. "Allereerst wil ik kwijt dat de Guldenakker weer open is en dat het met de uitbraak gelukkig heel erg is meegevallen. We hebben de vervelende kwestie inmiddels achter ons gelaten."

Van der Weide vervolgt: "Natuurlijk is het heel vervelend dat we twee dagen lang dit soort telefoontjes hebben gekregen. We hebben er met elkaar goed over gesproken en voor de receptionisten hebben we een to-do-lijst opgesteld over hoe we dergelijke telefoontjes af kunnen handelen. We krijgen nu geen doodsbedreigingen meer binnen."