Telegraaf: 'Frank de Boer nieuwe bondscoach Nederlands elftal'

Volgens de krant is er nog niet getekend, maar is het de bedoeling dat De Boer eind deze week of uiterlijk begin volgende week gepresenteerd wordt.

Vertrek Ronald Koeman

De positie van bondscoach van het Nederlands elftal, is beschikbaar sinds het vertrek van Ronald Koeman naar Barcelona.

De Boer moest zeven weken geleden vertrekken bij het Amerikaanse Atlanta United FC. "Ik zou het een eer vinden als de KNVB bij mij uitkomt voor het bondscoachschap", zei hij De Boer eerder bij sportzender FOX.

Eerder zouden Frank Rijkaard en Peter Bosz al hebben bedankt voor de functie.