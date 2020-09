Famke Louise kreeg duizenden euro's voor coronacampagne: 'Stort geld maar terug'

Goed doel

Tweede Kamerleden hebben er geen goed woord voor over. D66-leider Rob Jetten laat via Twitter weten: "Betaal het geld maar terug, of beter: geef het aan een goed doel." VVD-leider Klaas Dijkhoff stelt: "Een dodelijk virus is geen spel waar je even mee kunt stoppen. #Coronadoetwelmee."

Minister Hugo de Jonge noemt #ikdoeernietaanmee onverantwoord. "Om kwetsbare mensen te beschermen en om te zorgen dat de zorg het volhoudt, moeten we juist wel mee doen. Allemaal." De minister zegt verder graag het gesprek aan te gaan. Of de zangeres dat gaat doen, is niet duidelijk.