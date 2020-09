Kamer wil uitstel invoering duurder energielabel

Digitaal

Een energielabel is nodig als een woning wordt verkocht. Dan moet het zijn voorzien van een bewijs waaruit blijkt wat de energieprestaties van het huis zijn. Wie nu zo'n label aanvraagt beantwoordt digitaal vragen en stuurt foto's op. Er komt geen deskundige aan te pas, die in de woning komt kijken.

Voor het nieuwe label zou wel een energiedeskundige langskomen. Daardoor lopen de kosten fors op. De Vereniging Eigen Huis adviseerde huiseigenaren om nog snel een oud label aan te schaffen, om de extra kosten te voorkomen.

Afstel

VVD-Kamerlid Koerhuis strijdt al lange tijd tegen de komst van het nieuwe energielabel. Eerder werd een motie om er van af te zien nog verworpen. ''Maar nu is het toch gelukt een meerderheid te vinden die voor uitstel is'', aldus een dolgelukkige Koerhuis na afloop van de stemmingen. ''Huiseigenaren hoeven dus voorlopig nog even niks te doen. Ik hoop dat nu van uitstel alsnog afstel komt'', aldus de VVD'er.

In elk geval wil Koerhuis dat er duidelijkheid komt over wie aansprakelijk is voor het energielabel. ''Nu is dus niet duidelijk of de verkoper of de energiedeskundige aansprakelijk is wanneer een energielabel niet blijkt te kloppen", zegt Koerhuis. "Dat zou wat ons betreft de expert moeten zijn. Daarom hebben we dat ook in de motie opgenomen, die nu is aangenomen.''