Premier betreurt 'bek houden'-uitspraak: 'Dat was niet zo netjes'

De woorden kwamen uit zijn tenen, gaf de premier toe. Hij had zich namelijk kapot geërgerd toen hij de beelden van de juichende voetbalsupporters zag en had er geen goed woord voor over dat supporters de coronaregels aan hun laars lapten.

'Niet schelden'

Een paar uur later komt de premier dus terug op zijn 'bek houden'-uitspraak: "Dat is een woord dat ik niet had moeten gebruiken. Je moet niet schelden", vindt hij: