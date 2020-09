Coronabeleid steeds meer onder vuur, vooral Hugo de Jonge wacht veel kritiek

Haperend bron- en contactonderzoek

Ook een ander belangrijk onderdeel in de corona-aanpak vertoont scheuren: het bron- en contactonderzoek. Dit weekend gaven tien GGD's aan, dat onderzoek te beperken vanwege aanhoudende drukte. Mensen moeten nu zoveel mogelijk zelf hun contacten bellen.

En dan is er nog een nieuwe kwestie die kopzorgen baart voor het kabinet: de onthulling van Nieuwsuur over de mondkapjesrichtlijn in de ouderenzorg. Tot augustus vond het RIVM het gebruik van een mondneusmasker niet noodzakelijk. Dit advies blijkt nu deels ingegeven omdat er schaarste was aan de materialen, ontdekte het programma.

Grof schandaal

Oppositiepartijen reageerden woedend op de onthulling. Zo noemde Jesse Klaver het 'een grof schandaal'. "Dus zorgmedewerkers en patiënten zijn willens en wetens in gevaar gebracht? Schandalig", zegt GroenLinks-voorman Jesse Klaver. Volgens Wilders is het 'code rood voor de minister als dit waar is'.

Tot nu toe voerde minister Tamara van Ark het woord over de onthulling, maar Hugo de Jonge zal vanavond ongetwijfeld hard worden ondervraagd over de kwestie, waar veel onduidelijkheid over is. Hij zal met een goede uitleg moeten komen.