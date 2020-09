Premier Rutte over schreeuwende supporters: 'Gewoon je bek houden'

Bek houden

Premier Rutte heeft er geen goed woord voor over. "Je moet gewoon naar de wedstrijd kijken en niet schreeuwen", zegt de premier in een reactie tegen RTL Nieuws.

"Het is heel dom, hiermee krijgen we het virus er niet onder. Ook vandaag stijgen de besmettingen weer." Op de vraag of de maatregel gewoon niet heel lastig te handhaven is, antwoordt de premier: "Je moet gewoon je bek houden als je er zit. Gewoon naar de wedstrijd kijken."

Richtlijnen

De Rotterdamse club erkent dat fans hoorbaar waren en is een onderzoek gestart naar wat er precies is gebeurd. Een woordvoerder van de KNVB laat weten met Feyenoord in gesprek te gaan. "Verder is het aan de voorzitter van de Veiligheidsregio."

De KNVB lanceerde in juli richtlijnen om toch weer publiek op de tribunes toe te staan. Zo is uitpubliek niet welkom, moeten stadions voor bijna 80 procent leeg zijn en is juichen niet toegestaan.