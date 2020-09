'Lodewijk Asscher beste debater, Mark Rutte de dirigent die de boel leidt'

Debatexpert Roderik van Grieken heeft twee dagen lang non-stop geluisterd naar de politici tijdens de Algemene Beschouwingen, het belangrijkste debat van het jaar. "Het was over het algemeen een mat debat", concludeert hij. "Met de verkiezingen voor de deur, had ik er eigenlijk meer vuurwerk verwacht."

Maar er was nog genoeg te genieten, vindt de debatexpert. Drie bijzondere hoogtepunten van het marathondebat:

1. Het betoog van Geert Wilders

Wilders was de eerste spreker van het debat en had een krachtig betoog, zegt Van Grieken. "De PVV-leider trapte de Algemene Beschouwingen af met een heel duidelijk betoog waar het volgens hem misgaat in onze rechtsstaat. Wilders deed dat met een heel goed persoonlijk voorbeeld, door zijn eigen 'Minder Marokkanen'-rechtszaak aan te halen. Op zijn bekende, snoeiharde manier, waarin hij geen enkel middel schuwt."

Wilders is een heel goede spreker, zegt Van Grieken. "Maar hij is een slecht luisteraar. Als Wilders een kritische vraag krijgt, negeert hij die. Hij is daardoor een slecht debater. Zo stelde Asscher hem een kritische vraag en dan zie je dat Wilders zelfs een klein beetje in paniek raakt."