Algemene Beschouwingen: 'Corona dwingt politici tot nieuwe koers'

Aanvallen

Vuurwerk dus in de Tweede Kamer, met allerlei aanvallen over en weer. "Aanvallen op het kabinet, op de premier, op Europa en op het asielbeleid." Het drama in het Griekse vluchtelingenkamp Moria van vorige werk, zal daarbij volgens Wester als katalysator kunnen werken.

"Het zal tijdens het debat gaan over racisme en discriminatie, over Zwarte Piet en het strafrecht. Over het grootkapitaal en de pensioenen. Over jongeren en ouderen, over rijk en arm. Over werkloosheid en duurzaamheid. Over teststraten en de salarissen in de zorg."

Oneliners om de oren vliegen

Ingestudeerde one-liners en geoefende metaforen zullen ons om de oren vliegen, zegt Wester. "Maar ik vermoed dat er deze dagen wel een omslagpunt zichtbaar zal zijn in het denken. Want vrijwel iedereen is er van overtuigd dat het anders moet. Zoveel heeft de pandemie ons wel duidelijk gemaakt."

Nu wordt het zoeken naar de gezamenlijke lijn daarin, besluit de politiek commentator. "Daarvoor zullen eerst de verschillen stevig afgepeld moeten worden. Reken maar, dat daar vandaag mee wordt begonnen. De verkiezingen mogen dichtbij zijn, inhoudelijk is er nog een lange weg te gaan in het zo versnipperde politieke landschap. Maar dat het proces boeiend wordt, staat buiten kijf."