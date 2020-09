Vragen van kijkers: kan die begroting straks weer in de prullenbak?

Jessy Domenie vraagt: wat wordt er gedaan voor de jeugd?

Frits Wester zegt dat er in de troonrede nadrukkelijk aandacht voor was. "Er was duidelijk oog voor jongeren en de impact van corona op hun levens. Als het gaat om de jeugd, zie je niet heel specifieke maatregelen. Het investeringsfonds dat er komt van 20 miljard is wel heel nadrukkelijk bedoeld om de welvaart zoals we die kennen, te garanderen."

De toenemende werkloosheid is de grootste zorg voor het komende jaar, zegt Wester. "Dat treft natuurlijk ook veel jongeren die hun baan kunnen verliezen of helemaal geen werk kunnen krijgen. Daarom is het behoud en bevordering van werkgelegenheid en scholing een van de speerpunten van het kabinet. Maar dat is niet iets dat jongeren meteen in de portemonnee gaan merken."