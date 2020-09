Linkse partijen eisen snel einde aan huurstijgingen

Bevriezing of in elk geval matiging van de huren. Dat eisen linkse partijen in de Tweede Kamer in ruil voor steun voor de woonbegroting van het kabinet. Minister Kajsa Ollongren is gisteren begonnen met een rondje langs de linkse oppositie, omdat de kans groot is dat haar begroting in de Eerste Kamer geen meerderheid gaat halen.

Ollongren heeft al sinds het begin van de zomer een conflict met de Eerste Kamer. Daar werd een motie aangenomen van SP-senator Tiny Kox die de minister vroeg de huren te bevriezen vanwege de coronacrisis. De D66-bewindsvrouw weigerde en legde ook een tweede motie naast zich neer. Het kwam haar op een motie van afkeuring te staan, maar ook daardoor veranderde ze niet van mening. Doekje voor het bloeden De minister is dus niet populair in de Eerste Kamer, waar het Kabinet geen meerderheid heeft. Vorige week werd al duidelijk dat de linkse oppositie niet te spreken is over de 200 miljoen euro die Ollongren via een verlaging van de verhuurdersheffing vrij wil maken voor huurders die in de problemen komen door de Corona-crisis. GroenLinks noemde het een doekje voor het bloeden. Ook andere oppositiepartijen kwalificeerden het uitgelekte begrotingsnieuws als niet meer dan een fooi. De partijen eisen serieuze maatregelen van de minister om de wooncrisis op te lossen. Verhuurdersheffing Gisteren ging Ollongren langs bij GroenLinks. Daar kreeg ze te horen dat de huren aan banden moeten worden gelegd en dat de verhuurdersheffing, die woningcorporaties aan het Rijk moeten betalen fors omlaag gaat. Door die heffing hebben de corporaties amper nog ruimte om te investeren in nieuwe sociale huurwoningen of het verduurzamen van bestaande huizen. Bevriezing huren Inmiddels is ook contact gezocht met Tiny Kox. Hij verwacht op korte termijn met de minister om de tafel te gaan en is helder over wat hij wil. ''Wij hadden een duidelijke wens neergelegd. Bevriezing van de huren'', zegt hij. Vanmiddag kreeg PvdA-leider Asscher een bezoek van Ollongren. En daar luidde de boodschap niet veel anders dan bij GroenLinks en de SP. De PvdA eist matiging van de huren en een forse verlaging van de verhuurdersheffing voor woningcorporaties, zodat die weer meer investeringsruimte krijgen. Bovendien wil de PvdA dat Ollongren een wetsvoorstel intrekt dat het voor alleenstaanden lastiger maakt aan een sociale huurwoning te komen. Wachten Het is nu wachten op wat Ollongren gaat doen met de linkse wensen. Deze week zal er tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen al forse kritiek doorklinken op haar woonbegroting. Daarna heeft Ollongren tot 9 november om een oplossing te vinden voor haar probleem. op die dag behandelt de Tweede Kamer haar begroting. Daar komt de minister nog niet in de problemen. Maar om aan een meerderheid in de Eerste Kamer te komen zal ze toch echt met iets moeten komen