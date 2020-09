Burgemeesters staan paraat: besmettingen stijgen en de winter moet nog komen

Zorgen over terrassen en horeca

Andere burgemeesters maken zich vooral zorgen over de horeca. Hoe gaat dat straks als het kouder wordt? De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch zegt 'dat het oppassen geblazen is'. "We zijn aan het nadenken over maatregelen. Het gaat nu goed, maar ik maak me zorgen over de winter. Hoe gaan we die doorkomen? Wij moeten erop toezien, we moeten goed nadenken daarover en afspraken maken met onder meer de horeca."

Ook in Den Bosch wordt nagedacht over 'creatieve scenario's.' "Samen met de horeca-ondernemers. Het gaat nu nog goed, maar we denken wel na over creatieve alternatieven helemaal nu de winter er weer aankomt", zegt burgemeester Mikkers.