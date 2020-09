De meest abnormale Prinsjesdag ooit: 'Een jaartje overslaan kan niet'

Dat Prinsjesdag soberder is, is niet voor het eerst. Het is in de naoorlogse jaren drie keer eerder gebeurd. In de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog, maar ook in 1974, vanwege een gijzeling op de Franse ambassade. Van Baalen: "Vanwege die gijzeling kwam koningin Juliana ook met een auto, net als deze Prinsjesdag."

9/11

En in 2001 was de uitvoering ook soberder vanwege de aanslagen op 11 september in de VS. "Er was toen geen muziek, alleen tromgeroffel. De kleding was aangepast, maar de Gouden Koets reed wel."

Dat we dit jaar helemaal geen rijtoer hebben en de troonrede wordt voorgelezen in de Grote Kerk, is uniek, stelt Van Baalen. "Helemaal omdat de reden een pandemie is. Dat hebben we nog nooit gehad." Verwacht Van Baalen ook een sobere jurk van de koningin? "Dat blijft gissen, maar het zal me niets verbazen."