Wat is de impact van corona op de begroting? 'Het virus zet alles op zijn kop'

1. Als er geen coronacrisis was geweest, had de begroting er dan heel anders uit gezien?

De coronacrisis heeft de begroting 'totaal op zijn kop gezet', zegt minister Hoekstra van Financiën. Sinds de Tweede Wereldoorlog was er nog nooit zo’n groot tekort op de begroting. Ook de staatsschuld schiet omhoog.

Toch is het kabinet niet van plan te bezuinigen nu we nog midden in de crisis zitten. Wat dat betreft is het dus wel een begroting als andere jaren. Voor sommige dingen wordt zelfs extra geld uitgetrokken, zoals een kleine belastingverlaging die er voor moet zorgen dat we er in koopkracht niet op achteruit gaan.