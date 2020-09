Voorrang bij coronatest voor docent en essentiële zorgmedewerker

De GGD's moeten zelf bedenken hoe ze het precies willen aanpakken. Kritieke zorgmedewerkers én docenten in het basis- en voortgezet onderwijs krijgen voorrang zolang dat nodig is.

Risicogericht testen

In een brief aan de Tweede Kamer zegt minister De Jonge dat die voorrang geregeld moet kunnen worden in een 'eenvoudige procedure'.

Er waren lang twijfels over de voorrangsregeling. Premier Rutte sprak vanmiddag nog van een 'complexe logistieke klus'. Minister De Jonge had het over een 'ingewikkelde puzzel'.