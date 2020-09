Premier Rutte: 'Te veel besmettingen, nieuwe afspraken gemaakt'

Er zijn daarbij ook afspraken gemaakt. "De handhaving op de noodverordening wordt steviger en we gaan steviger handhaven op plekken waar relatief veel besmettingen zijn", zei de premier over de gesprekken met die regio's.

Gesprekken studenten en migranten

Ook landelijk is van alles in gang gezet. Zo worden de gesprekken met studentenorganisaties en migrantenverenigingen intensiever. "We praten met migrantenclubs om te kijken hoe we hulp kunnen bieden om hun achterban beter te bereiken", zei Rutte.

Volgende week start een informatiecampagne om jonge mensen beter te bereiken en erop te attenderen zich aan de coronaregels te houden. "We willen een duidelijke en eerlijke boodschap afgeven", zei Rutte. Ook onder jongeren komen relatief veel besmettingen voor.