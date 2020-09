Geen hoera voor de koning, maar wel een Prinsjesdagmondkapje

De Kamerleden wordt geadviseerd om per bus van het Binnenhof naar de Grote Kerk te gaan. Vanwege corona zal de koning de troonrede dit voorlezen in de kerk, in plaats van in de Ridderzaal, omdat daar meer ruimte is. "We hebben acht bussen die heen en weer pendelen. De afstand is 1.200 meter."

Het advies is verder dat alle gasten het mondkapje pas af doen als ze op hun stoel in de kerk zitten, vervolgt de voorlichter. "We willen heel goed rekening houden met corona."

Geen publiek

Er is gekozen voor bussen, omdat de burgemeester van Den Haag en de Haagse politie absoluut niet willen dat er oploopjes komen met publiek. Ook de omgeving van de Grote Kerk wordt om die reden afgezet. Sommige Kamerleden hebben al aangegeven dat ze liever gaan fietsen of wandelen. Een deel van de Kamerleden slaan Prinsjesdag over vanwege de corona.