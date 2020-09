Kritiek op Moria-akkoord: 'Uitruil van vluchtelingen is heel wrang'

"Dit is heel wrang", vindt Vluchtelingenwerk Nederland. Ook in de Tweede Kamer klinkt kritiek op het besluit. "Dit is een sigaar uit eigen doos", vindt PvdA-Kamerlid Kuiken. GroenLinks noemt het 'handjeklap met slachtoffers' en de SP spreekt over 'koehandel'.

Volgens politiek commentator Frits Wester verdedigen de coalitiepartijen ieder voor zich op eigen wijze het compromis over de opname van vluchtelingen uit Moria. "Maar hoe meer moeite ze doen om het uit te leggen, hoe meer ze ook het eigen ongemak met het resultaat blootleggen."

'Dit gaat pijn doen'

Wester stelt dat dit de partijen pijn gaat doen: "De regeringspartijen krijgen uiteraard de oppositie van links tot rechts over zich heen. Maar waar de coalitie echt last van gaat krijgen, is dat ze er slecht mee thuis kan komen. De te verwachten kritiek uit de eigen achterban gaat echt pijn doen. Het onder hoogspanning gesloten compromis is nu al een wees."