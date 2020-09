Coalitie wil dat coronaboete fors wordt verlaagd naar 99 euro

Met een strafblad kan het zijn dat je niet meer zomaar een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) krijgt, waardoor het moeilijk is om sommige banen te krijgen. Vorige week werd al duidelijk dat de Kamer dit een onredelijke straf vond voor mensen die zonder opzet te dicht bij elkaar staan.

Noodwet naar drie maanden

Dezelfde drie coalitiepartijen willen in een ander amendement regelen dat de noodwet veel korter gaat lopen dan het kabinet had bedacht: in plaats van zes maanden nog maar drie maanden.

"Juist vanwege het gegeven dat niet te voorzien is hoe de verspreiding en bestrijding van het virus in de toekomst zal gaan verlopen", schrijven D66, ChristenUnie en VVD, "is een vervalbepaling van 6 maanden een te lange termijn. De wet heeft vergaande consequenties voor de Nederlandse burger, waarbij fundamentele vrijheden kunnen worden ingeperkt. Indieners wensen de duur van de wet daarom tot drie maanden te beperken."