Opvallende draai: Nederland vangt toch honderd vluchtelingen uit Moria op

Heet hangijzer

Er is al maanden discussie over de vraag of ons land volwassenen of kinderen moet overnemen uit Griekse kampen. De VVD is altijd fel tegen en wil dat er hulp wordt gegeven ter plekke. Het CDA is verdeeld over de kwestie. De partijen D66 en ChristenUnie stonden er altijd wel voor open om vluchtelingen op te halen.

Het compromis was daarom tot nu steeds: kinderen moeten worden overgebracht naar het vasteland van Griekenland.

Volgens politiek verslaggever Floor Bremer zijn het weer vluchtelingen die de coalitie verdelen. "Net als bij het besluit toch een eenmalig kinderpardon toe te staan, is het ook nu weer het CDA dat zich aansluit bij D66 en de ChristenUnie om toch tegen de lijn van het kabinet in te gaan en vluchtelingen toch naar Nederland te halen."