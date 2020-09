Mogelijk toch Moria-vluchtelingen naar Nederland

Gisteren was VVD-staatssecretaris Ankie Broekers-Knol nog stellig: Het is verschrikkelijk dat er brand is uitgebroken in het kamp, maar Nederland gaat geen vluchtelingen ophalen uit Griekenland. "Nederland heeft altijd het standpunt gehad dat we geen mensen overnemen", zei ze.

Debat uitgesteld

Vandaag komt de staatssecretaris met het bericht 'dat ze meer tijd nodig heeft' en overleggen regeringspartijen erover. Een debat over de kwestie, dat eigenlijk om 14.00 uur zou beginnen, is uitgesteld.

Wat de oplossing gaat worden, is nog onduidelijk. De staatssecretaris laat zojuist weten dat 'ze meer tijd nodig heeft' en om 16.00 uur met een brief komt. Het debat is nu voor 17.00 uur gepland.

De reactie van de staatssecretaris gisteren: