Gaat Nederland vluchtelingen halen? 'Het antwoord is nee'

Er is al maanden discussie: moet ons land volwassenen of kinderen overnemen uit het kamp? De grote brand van vannacht in het beruchtste vluchtelingenkamp van Europa, het Griekse kamp Moria, heeft die discussie weer aangezwengeld. Duizenden migranten zijn nu dakloos.Volgens critici een direct gevolg van falend EU-beleid.

Wat gaat Nederland doen?

Volgens politiek commentator Fons Lambie hebben regeringspartijen vandaag veel overleg gehad over de vraag: wat gaat Nederland nu doen? "Dit is een heel gevoelig punt. Er is al langlopende discussie of we kinderen moeten terughalen", stelt Lambie. "Maar de VVD is tegen, het CDA is verdeeld en D66 en ChristenUnie willen wel. Het compromis is nu: kinderen moeten worden overgebracht naar het vasteland van Griekenland."