Woningnood sneller aangepakt, tienduizenden betaalbare woningen erbij

In de projecten komen veel betaalbare woningen, zegt minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken.

Zo gaat het om 14.000 sociale huurhuizen, 12.000 middenhuurwoningen (tussen 700 en 1000 euro) en 6000 goedkope koopwoningen (onder de NHG-grens). De meeste bouwplannen bevatten huizen voor starters en senioren. In sommige projecten wordt ook voor studenten gebouwd.

Woningbouwimpuls

Van de subsidie is 290 miljoen euro rijksgeld, dat komt uit de zogenoemde woningbouwimpuls. Het kabinet stelde vorig jaar op Prinsjesdag een miljard euro beschikbaar om de komende jaren moeilijk te realiseren bouwplannen vlot te trekken. Dat is nodig om snel meer woningen te kunnen bouwen. Op dit moment is er een enorm tekort.