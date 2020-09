Zijn ze zelf getest én hoe is het thuis? Dit willen kijkers weten van Rutte en De Jonge

Laten testen?

Of De Jong zelf al is getest, wilde iemand weten. "Ja, in het begin. Dat was best pijnlijk eigenlijk", antwoordde De Jonge.

Rutte heeft zich nog niet laten testen. "Ik heb ook nog geen klachten gehad", lichtte hij toe. De premier is zich bewust dat hij ook ziek kan worden."Maar ik zit niet de hele dag bang te zijn."

Is er nog wel tijd voor hobby's? "Ik ben door de corona wel razend druk", zei Rutte. "Maar als ik vrij ben, lees ik graag wat, of zie ik vrienden." De Jonge wilde niet klagen maar is ook druk. "Als ik vrij ben, doe ik iets met mijn kinderen. Of ga ik sporten."