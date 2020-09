De Gouden Koets in een museum? 'Een koets is om in te rijden'

Andere partijen, zoals de SP, vinden het juist goed dat voor deze oplossing is gekozen. "Die afbeeldingen passen niet meer in onze tijd", zegt SP-leider Lilian Marijnissen. "In deze tijd gaan we niet meer met de Gouden Koets rondparaderen. Maar we moeten ook niet onze historie uitwissen. Daarom vinden we een museum een mooie plek. Daar moet de koets ook vooral blijven."

'Wie vertelt het de koning?'

Politiek commentator Frits Wester denkt dat de kans groot is dat de koets in een museum blijft. "Los van de partijen die er publiekelijk een stevig standpunt over hebben, zoals de PVV en Forum, zijn de meeste partijen wat voorzichtig. Wat je proeft, is dat vrijwel iedereen, ook binnen de coalitie, dit wel een mooie tussenoplossing vindt op weg naar een definitieve tentoonstelling in een museum", zegt Wester.

"Het gebruik van de koets zou vandaag de dag te veel discussie oproepen met het risico van verstoringen, protesten en acties. Maar ook hier geldt weer: wie vertelt het de koning?”