Kabinet trekt 200 miljoen uit voor huurders die krap bij kas zitten

Die 200 miljoen wordt gebruikt om voor woningcorporaties de verhuurderheffing te verlagen. Dat is de heffing die corporaties moeten betalen als ze huurwoningen willen verhuren.

Het kabinet gaat niet over de hoogte van de huren, maar de bedoeling is dat deze 200 miljoen door de corporaties gebruikt gaan worden om huurders die in de financiële problemen zitten, te helpen. Het kabinet gaat na Prinsjesdag met de woningcorporaties daar verder over praten.

Grootste huurstijging in 6 jaar

De huren stegen in de afgelopen tijd stevig door. Ook gedurende de coronacrisis: in juli was de huur van een woning gemiddeld 2,9 procent hoger dan een jaar eerder. Dat is de grootste prijsstijging in 6 jaar.

De oppositiepartijen in de Tweede Kamer zijn daarom woedend op minister Ollongren. Zij vinden dat de minister niks doet voor huurders. Onder meer PVV, SP, PvdA en GroenLinks stellen dat veel mensen al jaren problemen hebben om rond te komen, omdat hun huur elk jaar verder stijgt. Door de coronacrisis is dit volgens hen alleen maar erger geworden.

Geen verlaging

Een groot deel van de oppositie wil dat minister Ollongren de jaarlijkse huurverhoging voor iedereen terugdraait, maar de minister weigert dat. Ook de Eerste Kamer dringt daar al maanden op aan en nam na twee moties hierover uiteindelijk een motie van afkeuring aan. De laatste keer dat dat gebeurde in de Senaat was in 1875.

In de senaat is de oppositie in de meerderheid.