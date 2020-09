Zij deden aangifte tegen Wilders: 'Uitspraak voelt nog steeds als stomp in maag'

Al is het zes jaar geleden, de 'minder minder'- uitspraak van Wilders komt op de dag van vandaag nog altijd hard binnen bij Sanne en Kamal. Zij deden, samen met 6472 mensen, aangifte tegen de PVV-politicus.

"Wilders zei actief 'minder, minder'. Dat vond ik echt heel erg. Ik moest wel aangifte doen", licht Kamal toe. "En ik sta nog altijd honderd procent achter mijn aangifte", zegt Kamal, die is geboren in Nederland, en Marokkaanse roots heeft.

'Moest wel'

In al die jaren dat het proces duurde, dacht Kamal nog regelmatig aan de uitspraak. "Ik heb het er ook nog regelmatig met mensen over."

Wat Wilders deed, was groepen uitsluiten, vindt Kamal. "Ik voelde me daardoor direct aangesproken én zo voelt dat nog steeds." Hij vindt het er de afgelopen jaren niet beter op is geworden. "In de afgelopen jaren lijkt de samenleving nog meer verhard."