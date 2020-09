Verbod op betaalde seks? 'Erg blij dat ik vanwege mijn spasme naar bordeel kan'

Voor de 44-jarige gehandicapte Martijn is praten over seks geen taboe. Maar hij weet ook: voor heel veel andere mensen wél. Hij hoopt dan ook dat zijn verhaal anderen, en dus óók politici, helpt om betaalde seks meer bespreekbaar te maken.

Martijn is spastisch, vertelt hij. Vanwege zuurstoftekort bij zijn geboorte, zit hij in een rolstoel en heeft hij een stoma. "De spoeling van vrouwen waarmee je seks kunt hebben, is dun. Natuurlijk, had ik dat liever anders gezien." Lachend: "Iedereen heeft toch graag zoveel mogelijk keuze."

Bordeel

Een vrouw versieren, daten, seks hebben. Dat is voor Martijn lastiger dan voor een persoon zonder beperking. Daar wil hij niet over sippen, dat is nu eenmaal zo.

En dus betaalt hij regelmatig een vrouw voor een seksuele dienst. "Ik ga ongeveer één keer in de drie maanden naar een bordeel. Daar werken vrouwen die ook seks willen hebben met mensen met een handicap. Niet allemaal, dus meestal bel ik van tevoren voor een afspraak."