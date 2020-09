Geen strafblad meer na affaire Grapperhaus, maar David wil nog meer

Agenten en boa's hebben tot begin juli in totaal 15.530 coronaboetes uitgedeeld. Vooral aan mensen die niet onvoldoende afstand hebben gehouden. De 21-jarige David uit Zeewolde is er daar één van. "Maar ik vind de boete die ik heb gekregen absoluut niet eerlijk", zegt hij.

Een coronaboete is geen gewone boete, maar een zogenoemde strafbeschikking. Daardoor moeten mensen niet alleen een boetebedrag betalen van bijna 400 euro, maar krijgen ze ook een strafblad. Zo'n justitiële aantekening is extra balen, want dit kan invloed hebben op het krijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag, die voor sommige banen en stages nodig is.

Geen strafblad meer

De gehele Tweede Kamer vindt de strafblad-maatregel te ver gaan. Helemaal nu de verantwoordelijk minister Grapperhaus vorige week zelf een coronablunder maakte tijdens zijn bruiloft.

Een motie om de strafbladvermelding te schrappen is vanmiddag door de hele Tweede Kamer aangenomen.

Minister Grapperhaus wilde daar aanvankelijk niet in meegaan, maar in het debat gisteravond over zijn geloofwaardig na de gepubliceerde bruidsfoto's heeft hij toegezegd hiernaar te gaan kijken. Voor de extremere (gewelds)gevallen, zoals de coronaspugers, blijft het strafblad wel gelden. Tot nu toe hebben 294 mensen zich hier schuldig aan gemaakt.

Woede om boete

De 21-jarige David uit Zeewolde kreeg een paar maanden geleden een coronaboete. Hij heeft dus nu ook een strafblad. Of hij geholpen is met een versoepeling, is nog maar de vraag.

Het kabinet gaat bekijken of de strafbladregel ook met terugwerkende kracht gaat gelden. Maar dat is nog lang niet zeker.