Minister Grapperhaus mag blijven, maar is zwaar beschadigd

Grapperhaus kwam onder vuur te liggen nadat er foto's waren opgedoken van zijn eigen huwelijksfeest, waarin de minister de coronaregels aan zijn laars lapte.

Gisteren ging de minister, die verantwoordelijk is voor de handhaving van de coronaregels, meerdere malen door het stof in de Tweede Kamer. "Tijdens mijn bruiloft is het misgegaan. Ik heb daarover mijn spijt betuigd en dat doe ik vandaag opnieuw", sprak hij zwaar geëmotioneerd.

Diep in de nacht gaf de minister nog één keer toe fout te zitten. "Ik ga nu zeker niet naar huis met het idee: 'Zo dat hebben we gehad'. De komende tijd ga ik er alles aan doen om het vertrouwen van de samenleving volledig terug te winnen. Zo kunnen we het levensgevaarlijke coronavirus eronder krijgen."

Kan u wel het land overtuigen?

De verwijten vlogen de minister tijdens het urenlange debat om de oren. Hij overleefde een motie van afkeuring. "Dit gaat ten koste van de slagvaardigheid van het kabinet", zei GroenLinks-leider Jesse Klaver. "Het gezag moet boven iedere twijfel verheven zijn."

Volgens PVV-leider Wilders is Grapperhaus het vertrouwen van de mensen in het land volledig kwijt. "U kunt wel vinden dat u gezag heeft, maar dat is iets heel anders dan het hebben. Ik hoor geen één reden waarom de burger nog vertrouwen houdt in de minister. Dit is slecht voor Nederland. Dat kan Nederland niet hebben."

"Vindt de minister het virus wel echt gevaarlijk? Want als dat zo is dan is hij op maniakale wijze met zijn schoonmoeder omgegaan", zei Forum-leider Thierry Baudet.