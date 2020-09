Minister Grapperhaus breekt tijdens debat over coronamisser bruiloft

Minister Ferd Grapperhaus is zwaar geëmotioneerd tijdens het debat waarin hij moet knokken voor zijn baan als minister na zijn coronamisser. "Het spijt me dat ik in de fout ben gegaan", zei hij terwijl hij een traantje wegpinkte. De minister vindt nog wel dat hij geloofwaardig is om zijn functie uit te voeren.

Grapperhaus moet in de Tweede Kamer verantwoording afleggen voor zijn coronablunder. Aanleiding zijn foto's die zijn opgedoken van zijn bruiloft vorige maand, waarop te zien is dat de coronaregels worden overtreden. Grapperhaus heeft vorige week daarover zijn spijt betuigd en doet dat vandaag weer. Weer door het stof "Ik ben tekortgeschoten. Dat is een pijnlijke les", zei een geëmotioneerde minister terwijl hij een traantje wegpinkte. Hij heeft een verkeerde inschatting gemaakt, zei hij. "Ik heb het zelf beslist niet goed gedaan. Ik ben tekort geschoten in het goede voorbeeld zijn", zegt hij. De oppositie is kritisch op de minister en vraagt zich af of hij nog wel geloofwaardig is. Bekijk hier de beelden: Onderwerp van gesprek De bruiloftfoto's van Grapperhaus zijn al een week onderwerp van gesprek. Vorige week donderdag kwamen er al foto’s naar buiten waarop te zien is dat de bruiloftsgasten niet voldoende afstand houden op het bordes. Gisteravond bleek uit nieuwe foto’s dat de minister zelf ook de coronaregels aan zijn laars lapt. Zo lijkt Grapperhaus handenschuddend op de foto te staan, wordt niet voldoende afstand gehouden en omhelst hij zijn schoonmoeder. Premier Rutte voorafgaand aan het debat Bekijk deze video op RTL XL Lees ook: Harde verwijten na coronablunder Grapperhaus: 'Bent u nog geloofwaardig?'