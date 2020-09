Harde verwijten na coronablunder Grapperhaus: 'Bent u nog geloofwaardig?'

Versoepeling van de maatregelen?

Andere partijen, zoals de SP, ChristenUnie en GroenLinks, grijpen de commotie aan om het huidige beleid onder de aandacht te brengen. "De fout van de minister is heel menselijk. Moeten we niet af van het criminaliseren van de mensen die regels overtreden en af van die aantekening in het strafblad", opperde GroenLinks-leider Klaver, die het overigens buitengewoon ongemakkelijk vindt om over de bruiloft van de minister te debatteren.

Ook regeringspartij ChristenUnie en de SP vragen zich af of die aantekening in het strafblad wel nodig is.

'Spijt betuigt'

Het CDA – de partij van minister Grapperhaus – is ook kritisch en vindt dat de minister zich moet verantwoorden omdat hij een voorbeeldfunctie heeft. "De minister heeft direct en duidelijk spijt betuigd. Dat was ook nodig."

De VVD moet de kwestie pijnlijk en een domper. "Dit heeft impact op het gezag en de geloofwaardigheid." Ook de VVD vraagt zich af of de aantekening in het strafblad na een paar maanden niet moet verdwijnen.