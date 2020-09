Minister Grapperhaus door het stof tijdens coronadebat, volg het hier

Het debat gaat eigenlijk over de coronamaatregelen. Gisteren kondigde het kabinet aan dat de disco's en nachtclubs nog niet open gaan en dat er grote moeite is om de testcapaciteit op orde te krijgen.

Maar door de publicatie van nieuwe huwelijksfoto's waarbij Grapperhaus zich niet aan de coronaregels hield, zal het debat vooral gaan over de positie van de minister van Justitie en Veiligheid. Politiek commentator Frits Wester verwacht een stevig debat waarin de oppositiepartijen er met een gestrekt been in zullen gaan.