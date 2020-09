Premier Rutte: positie Grapperhaus is houdbaar

Premier Rutte voegde daaraan toe: "Ik heb me daar gisteren ook al over uitgesproken. Ik vind het verder netjes, om eerst het debat te voeren." Rutte zei dit na een overleg dat hij had met Black Lives Matter op het Catshuis.

Vanmiddag moet minister Grapperhaus zich vanaf 17:00 uur verantwoorden in de Tweede Kamer. De verwachting is dat het een pittig debat wordt.

Onder vuur

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) ligt onder vuur vanwege foto's van zijn bruiloft waarop de minister en zijn gasten, zich niet aan de coronaregels houden.

Premier Rutte zei vrijdag nog over de kwestie dat er dingen fout zijn gegaan op het huwelijk van minister Grapperhaus, maar hij vindt niet dat de geloofwaardigheid van de minister op het spel staat.