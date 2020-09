Nieuwe foto's bruiloft Grapperhaus: 'Hij is gezagloos geworden'

"Hoe sneu ook, Grapperhaus heeft de pech minister van Justitie te zijn. De man die ons in grote woorden toegesproken heeft dat wij ons echt aan de regels moeten houden. Nu hij dat zelf niet doet, kan hij anderen er ook niet meer op aanspreken."

"Rutte heeft het de afgelopen dagen nog voor Grapperhaus opgenomen. Maar die komt ook steeds meer in een lastig parket. En hij worstelt met de menselijke kant van het verhaal en de politieke realiteit. Ook in het CDA proefde je de afgelopen dagen het groeiend ongemak. Prominente partijleden begonnen zich steeds meer zorgen te maken."

Gezagloos

Grapperhaus betuigde eerder al spijt voor de bordesfoto, die vorige week donderdag naar buiten kwam Ook doneerde hij 780 euro aan het Rode Kruis om zijn spijtbetuiging kracht bij te zetten.

Wester: "Deze nieuwe foto's laten zien dat Grapperhaus zelf ook knuffelt en met mensen handen schudt. Dat maakt de kwestie nog pijnlijker. Hoe kun je nog van jongeren vragen om oma niet te knuffelen, om maar een voorbeeld te noemen? Deze minister is nu echt gezag- en tandeloos."

Kabinet heeft er last van

Volgens Wester krijgt daar niet alleen het kabinet last van, maar ook zijn uitvoerders. "Er rest hem eigenlijk maar één ding en dat is opstappen", concludeert Wester.

"Als hij dat zelf niet ziet, is het nu het moment voor zijn nieuwe partijleider Hugo de Jonge om op te treden. Want die moet ook wel zien dat hij hier met zijn partij het CDA hier veel last van gaat krijgen”.