De Jonge: 'Vaccin lijkt dichterbij te komen, hou nog even vol'

Volgens minister De Jonge zijn er vijf kandidaat-vaccins en zijn de eerste testresultaten 'bemoedigend'. "We hopen de eerste vaccins in de eerste maanden van 2021 te ontvangen", aldus De Jonge.

Hou daarom nog even vol, benadrukte de minister. "We hebben geen glazen bol. En in het onfortuinlijke geval komt er geen vaccin. Maar onze vaccins zijn onze beste troefkaarten." Voor als er geen vaccin komt, wordt er ook ingezet op onderzoek naar behandelmethodes.

Stabiel, maar disco's blijven dicht

Premier Rutte noemde de huidige situatie niet meer alarmerend, maar nog wel spannend. "We zitten nu rond de 500 besmettingen per dag. Maar het blijft nodig om de cijfers verder naar beneden te duwen. In sommige landen waar de situatie onder controle leek, zijn de besmettingscijfers in een paar weken tijd weer ontploft."

Volgens de 'routekaart' die het kabinet eerder dit jaar presenteerde, zouden de discotheken en clubs op 1 september wellicht weer open kunnen. Maar het kabinet durft dat nu nog niet aan.

"Het risico op nieuwe uitbraken is gewoon te groot", zei de premier. Een datum kon de premier nog niet noemen.