Kabinet: te weinig getest en communicatie corona schoot tekort

Zoveel regionale maatregelen nemen

Volgens de experts verschilt de uitbraak van het virus per regio. In de ene regio is de uitbraak groter dan in de andere. "Het is essentieel dat het virus lokaal opgespoord wordt en lokale maatregelen getroffen worden om het virus in te dammen", concludeert het kabinet. "Grijp zo snel mogelijk in, waar dat nodig is", luidt de les.

Met de veiligheidsregio's wordt afgesproken wanneer lokale maatregelen genomen moeten worden.