Verkiezingen gaan ondanks corona door, maar wel anders dan anders

Gemeenten krijgen extra geld om die extra maatregelen uit te voeren: 30 miljoen euro. Dat schrijft minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer. "Corona is bij de komende verkiezingen vrijwel zeker nog onder ons", schrijft ze in de brief.

"Maar door maatregelen te treffen kunnen deze verkiezingen zo worden georganiseerd dat het voor kiezers veilig is om te stemmen en het voor stembureauleden veilig is om hun werk te doen in de stemlokalen."

Coronaproof

Dat betekent dat stemlokalen zo ingericht zullen worden dat kiezers en stembureauleden anderhalve meter afstand van elkaar kunnen houden.

Daarnaast adviseert het RIVM beschermingsmiddelen, zoals 'kuchschermen' voor stembureauleden. En komen er overal middelen te staan om stemhokjes en potloden gedurende de dag te reinigen.

Het plan is verder dat bij de ingang een medewerker staat die de boel in de gaten houdt. Er zijn dus veel vrijwilligers nodig.