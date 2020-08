Duitse laboratoria gaan Nederland helpen om capaciteitsprobleem op te lossen

Er is nog geen besluit genomen over verdere opschaling van de teststraat op Schiphol en de andere luchthavens. "Het is vooralsnog niet haalbaar en niet wenselijk om de teststraat op Schiphol verder op te schalen", schrijft De Jonge.

Op dit moment kunnen ongeveer per dag 1200 tot 1400 mensen getest worden op Schiphol.

'Blijft verrassen'

De Jonge schrijft ook de brief dat het virus 'ons blijft verrassen dus het is zeker niet ondenkbaar dat op een zeker moment een koerswijziging nodig gaat zijn.'

De testcapaciteit ligt momenteel op 30.000 testen per dag. Het RIVM heeft berekend dat in december 70.000 testen per dag nodig zullen zijn.