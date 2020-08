Alle nertsenfokkerijen moeten volgend jaar al sluiten

Haagse bronnen melden dit aan de politieke redactie van RTL Nieuws. Minister Schouten presenteert de verplichte stopregeling morgen na afloop van de kabinetsvergadering.

De afgelopen maanden zijn 41 nertsenfokkerijen geruimd vanwege coronabesmettingen; vooral in Brabant en Limburg. Daar heerst grote onrust onder de bevolking. Vooral ook omdat in twee gevallen is aan getoond dat mensen corona kregen via een nerts. Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven heeft daarom om preventieve ruiming van alle fokkerijen gevraagd.