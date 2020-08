Tweede Kamer voelt wel voor uitzondering coronamaatregelen Oranje

Voetbalbond KNVB heeft bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gevraagd of er een uitzondering voor de quarantainemaatregelen kan worden gemaakt voor spelers die begin september met Oranje in actie komen in de Nations League.

Die uitzondering wil de KNVB ook voor de Oranje Leeuwinnen. Zij spelen 18 september in en tegen Rusland.

Uitzonderingspositie

Door de uitzonderingspositie wil de KNVB wil voorkomen dat internationals die spelen bij een buitenlandse club in een gebied waar code oranje geldt, bij aankomst in Nederland in quarantaine moeten. Dat zou bijvoorbeeld gelden voor Frenkie de Jong en Lieke Martens. Zij spelen beiden bij het Spaanse FC Barcelona en daar geldt momenteel code oranje.