Salarissen in de zorg worden niet extra verhoogd

De zoveelste poging van de oppositie om zorgmedewerkers structureel extra salaris te geven, is weer gestrand in de Tweede Kamer. Zorgmedewerkers waren nog naar Den Haag gekomen om nog maar eens te laten horen dat het tijd is voor meer dan applaus. Maar een extra loonsverhoging zit er nu niet in.

Het kabinet blijft er bij: geld voor extra salarisstijging is er nu niet. Twee moties werden in een hoofdelijke stemming verworpen (bij beide 68 stemmen voor en 69 tegen). De regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, stemden zoals verwacht tegen. 'Het gaat niet' "Het gaat niet", zei premier Rutte. "We kunnen niet alle salarissen extra laten stijgen en de economische crisis bestrijden." De premier benadrukte dat de salaris van de zorgmedewerkers sinds 1999 stijgt. Het gaat de komende jaren om stijgingen van respectievelijk 7,4 procent (verpleeg- en thuiszorg) en 8 procent (ziekenhuispersoneel). Hoewel de regeringspartijen het erover eens zijn dat de zorg nog meer geldt verdient, willen ze het bij die normale salarisstijging houden. 'Triest' SP-leider Lilian Marijnissen vindt het triest dat de salarismoties zijn afgewezen, met één stem tekort. "Maar het is wel perspectiefvol. We blijven de druk opvoeren. En die zal ook meer van buiten het parlement komen", zei ze. GroenLinks-leider Klaver sprak er schande van: "Mensen die levens redden, moeten meer verdienen dan 2000 euro in de maand." Ook PVV'er Wilders was er niet over te spreken: "Vandaag laat de coalitie zich hun ware anti-zorg gezicht zien. De coalitie moet zich kapot schamen." Lees ook: Sabotage, ze doen het allemaal De meeste Kamerleden waren vandaag voor de stemmingen naar Den Haag gekomen. Dat was vorige week heel anders. Na een debat over de coronacrisis wilde PVV-leider Geert Wilders toen een hoofdelijke stemming. Hij had gemerkt dat er minder Kamerleden van de coalitie dan de oppositie in het gebouw aanwezig waren, waardoor zijn motie zou worden aangenomen. Leden van de coalitie verlieten snel het Kamergebouw, waardoor er volgens de regels niet genoeg parlementariërs aanwezig waren om de stemming door te laten gaan. De oppositie sprak er schande van. Betere behandeling De hele Tweede Kamer is het erover eens dat zorgmedewerkers een betere behandeling verdienen dan ze nu krijgen. De regeringspartijen vinden dat er meer aandacht moet komen voor de werkomstandigheden van de zorgmedewerkers: zoals de bureaucratie en de administratieve lasten waarmee ze te maken hebben. Het kabinet gaat daar naar kijken. Lees ook: Kamer ruziet over stemming salarisverhoging zorg: 'Ongehoord' 'Vele miljarden extra' Over het zorgsalaris wordt al maanden gediscussieerd. Econoom Michiel Verkoulen legde vorige week aan RTL Z uit dat de salarissen in de zorg ook echt toe waren aan groei. Maar het geld moet wel ergens vandaan komen. Van Ark wees er toen ook al op dat een extra salarisbijdrage van het kabinet 'vele miljarden extra' zou kosten. Een salarisverhoging van 1 procent zou bijvoorbeeld al 560 miljoen euro kosten, berekende het Centraal Planbureau. Wordt de helft daarvan betaald door burgers via de zorgverzekeringspremie, dan betalen we 20 euro per jaar extra. Extraatje De coalitie hoopt met Prinsjesdag toch een extraatje voor de zorg te presenteren. Waarschijnlijk komt er een zorgcadeau. Want van het imago dat ze de zorg niets gunnen, willen het kabinet en de regeringspartijen graag af. Waarom een hoger salaris voor de zorg helemaal niet zomaar kàn Bekijk deze video op RTL XL Iedereen zal het wel willen, maar het geld moet wel ergens vandaan komen. Waarom een hoger salaris voor de zorg helemaal niet zomaar kàn.