Kabinet neemt tóch geen nieuwe landelijke maatregelen tegen verspreiding coronavirus

'Vooral regionaal bestrijden'

Bij de jaarlijkse heisessie benadrukten Rutte en De Jonge vanmiddag dat het coronavirus vooral regionaal bestreden moet worden. "Als de aantallen te veel oplopen wat mogelijk is, moet je lokaal doen wat mogelijk is om het daar in te dammen, in combinatie natuurlijk met landelijke maatregelen waar dat zinnig is", zei Rutte. "Je ziet het vooral in Amsterdam en in mindere mate in Rotterdam stijgen. En het beleid is om het uit te stampen waar het zich voordoet."

De regio Amsterdam zal vanavond wel extra regionale maatregelen bekend gaan maken. Wat die precies zullen zijn, zal burgemeester Halsema om 20.30 uur vertellen. Dat is live te volgen op onze site.