Weer vertraging bij afhandeling toeslagenaffaire

Beloofd was dat in september zou worden begonnen met compenseren van grote groepen gedupeerden. Dat gaat niet lukken. "Het is onverantwoord om de huidige werkwijze nu al op te schalen", aldus Van Huffelen.

De uitvoeringsorganisatie die alle claims moet afhandelen is nog niet op volle sterkte. Bovendien zijn veel zaken van gedupeerde ouders complex. Ook dat staat snelle afhandeling in de weg.

Diep triest

Kamerleden zijn teleurgesteld dat er weer vertraging optreedt bij de afhandeling van de toeslagenaffaire. "Diep triest en zeer pijnlijk", zegt SP-kamerlid Renske Leijten. Ze wil dat de beoordeling van de claims eenvoudiger wordt gemaakt, zodat gedupeerden sneller uitsluitsel hebben.

