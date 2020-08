Gemeenten vrezen vertraging woningbouw door miljardentekort corporaties

De gemeenten vrezen dat doorschuiven van het financiële probleem naar een volgend kabinet, er voor zorgt dat woningcorporaties en gemeenten geen geld meer uitgeven aan plannen. Dan is immers niet zeker of de plannen ook echt kunnen worden gerealiseerd. Woningzoekenden worden de dupe, want de wachttijden voor een woning lopen hierdoor alleen maar op.

Tekort 30 miljard

Begin vorige maand werd duidelijk dat voor alle woningcorporaties samen een tekort dreigt van 30 miljard euro in 2035. Drie ministeries en koepelorganisatie Aedes hebben dat berekend. Ze keken naar de taakstelling voor de corporaties in de komende 15 jaar.

Om voldoende nieuwe sociale huurwoningen te kunnen bouwen en bestaande woningen te kunnen verduurzamen hebben zij tot en met 2035 116 miljard euro nodig. Een tekort van 30 miljard betekent het schrappen van plannen voor de bouw van 125.000 sociale huurwoningen en voor de verduurzaming van 50.000 sociale huurwoningen.