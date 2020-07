Grote zorgen over aanpak minister Schouten van corona bij nertsen

Dit blijkt uit een brief van voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad, die in het bezit is van RTL Nieuws.

''Waar de coronacrisis begon als een gezondheidscrisis, is deze steeds meer een bron van maatschappelijke onrust en onbehagen geworden. Deze onrust heerst specifiek in delen van Nederland, die eerder geconfronteerd zijn met gezondheidscrises in relatie tot veehouderij en de afhandeling daarvan. Deze zorgen worden door het Veiligheidsberaad gedeeld'', schrijft Bruls.

Q-koorts

Hij verwijst naar de gang van zaken tijdens de Q-koorts-epidemie tussen 2007 en 2011. Mensen kregen Q-koorts via besmette geiten en schapen. Vele tientallen van hen overleden. Veel ex-patiënten ondervinden nu nog steeds de gevolgen van de ziekte.

Tijdens de Q-koortscrisis had het ministerie van Landbouw meer oog voor de geiten en schapen dan voor de mensen die ziek werden. De angst bestaat nu, vooral onder burgemeesters in Brabant en Limburg, dat het bij de aanpak van corona onder nertsen precies zo gaat. Het feit dat in zeker twee gevallen corona van nertsen is overgegaan op mensen, voedt deze angst.