Extra controles op naleven coronaregels bij slacht voor Offerfeest

Dit heeft de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) bekendgemaakt. Politie en veiligheidsregio's werken mee aan de controles.

Het Offerfeest is van 31 juli tot en met 3 augustus. In korte tijd worden dan veel geiten, schapen en runderen geslacht. Dat moet in een slachthuis gebeuren. Klanten of andere toeschouwers mogen er niet bij aanwezig zijn.

Eén voor één

Karkassen van net geslachte dieren mogen dit jaar alleen onder strenge voorwaarden vanuit het slachthuis worden overgedragen aan klanten die buiten staan. Die klanten moeten één voor één naar het slachthuis gaan en mogen dus niet allemaal tegelijk komen. Bovendien moeten ze anderhalve meter afstand houden.