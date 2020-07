Nertsen worden preventief geruimd als coronabesmettingen doorgaan

De deskundigen, die de ministers adviseren, vermoeden dat de oorzaak van de meest recente besmettingen overdracht is, van mensen op dieren. Nadat de puppy's zijn geboren, zijn veel meer mensen dan daarvoor in de stallen geweest. Inmiddels zijn de hygiënevoorschriften nog verder aangescherpt.

Effect

De deskundigen verwachten dat het effect daarvan over een week tot twee weken merkbaar wordt. Ze willen daarom de situatie nog even aankijken. Blijft het aantal besmettingen toenemen dan wordt in de loop van augustus opnieuw gekeken of extra maatregelen nodig zijn. Dan adviseren de deskundigen wel preventief te ruimen omdat ze willen voorkomen dat corona blijft voortwoekeren in de nertsenfokkerijen.

Omwonenden van fokkerijen hoeven zich nu volgens de ministers en de deskundigen geen zorgen te maken omdat er nog nooit sporen van de coronabesmettingen buiten de stallen zijn waargenomen.