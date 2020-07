Demonstraties met tractoren in Nijmegen per direct verboden

Optelsom

Bruls spreekt van een optelsom die hem noopt tot ingrijpen: "Demonstreren op zich is en blijft in Nijmegen, mits tijdig gemeld en overlegd, gewoon toegestaan. Maar dergelijke onverwachte acties, waarbij zeker die van donderdagavond en vrijdagnacht geen duidelijk demonstratiedoel hadden, brengen een risico voor omwonenden met zich mee en belemmeren de doorgang voor hulpdiensten, zodat er feitelijk een gevaar voor de gezondheid kan ontstaan."

Ook is de verkeersveiligheid volgens hem in het geding.

Noorden

Ook in het Noorden is het verboden met trekkers op de openbare weg te demonstreren. De veiligheidsregio's Groningen, Drenthe en Friesland nemen zondag, waarschijnlijk in de namiddag, een besluit over een mogelijke verlenging van dit verbod.

Daar lopen de 'tractorverboden' maandag om 07.00 uur af.